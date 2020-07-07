İslam İşbirliği Teşkilatından BMGK'ya İsrail'in ilhak planını engelleme çağrısı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatından BMGK'ya İsrail'in ilhak planını engelleme çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) ilhak planının engellenmesi için hareket geçmeye ve İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) ilhak planının engellenmesi için hareket geçmeye ve İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

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Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'in, BMGK üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya) üyelerine mesaj gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, BMGK'dan, "İsrail'in ilhak planlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve İsrail'in yasa dışı tüm uygulamaları sonlandırmaya zorlanması" istendi.

Açıklamada ayrıca barış fırsatlarının kurtarılabilmesi, iki devletli çözüme ulaşmak ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin egemenliğini somutlaştırmak amacıyla siyasi sürecin devam edebilmesi için çok taraflı uluslararası gözetimde acilen bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz ayı sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatından BMGK'ya İsrail'in ilhak planını engelleme çağrısı - Son Dakika
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