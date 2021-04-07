İslam İşbirliği Teşkilatından Kovid-19'un zararlarını hafifletmek için "yardımlaşma" çağrısı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatından Kovid-19'un zararlarını hafifletmek için "yardımlaşma" çağrısı

07.04.2021 20:23
İslam İşbirliği Teşkilatından Kovid-19'un zararlarını hafifletmek için

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zararları hafifletmek için İslam ülkelerine "yardımlaşma" çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zararları hafifletmek için İslam ülkelerine "yardımlaşma" çağrısında bulundu.

İİT bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), "Kovid-19 Sonrası İslam Dünyası" başlıklı bir seminer düzenledi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen seminere, aralarında uluslararası sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenlerin de bulunduğu birçok konuşmacı katıldı.

ISESCO Genel Müdürü Selim Muhammed el-Malik, İİT'nin kuruluş amaçlarından biri olan "ortak hareket etme" ilkesi kapsamında İslam ülkelerine Kovid-19'un neden olduğu zararları hafifletmek için yardımlaşma çağrısı yaptı.

İnsanlık için el ele verilmeli

Bazı ülkeler milyonlarca vatandaşını virüse karşı aşılarken bazı ülkelerde ise henüz tek doz dahi aşı yapılamadığına dikkati çeken Malik, insanlık için el ele verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Organizasyonun Afrika-Çin ilişkilerinin geliştirilmesindeki olanakların değerlendirildiği oturumunda ise Malik, Çin'in Kovid-19 ile mücadelede Afrika kıtasına aşı, sağlık teknolojisi ve teçhizat noktasında yardımda bulunabileceğini kaydetti.

Kovid-19, 2. Dünya Savaşı'ndan beri insanlığın yaşadığı en büyük tehdit

Programın onur konuğu eski Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani de Kovid-19'un insanların rutin yaşamını bütünüyle değiştirdiğini belirtti.

Gilani, salgını 2. Dünya Savaşı'ndan beri insanlığın yaşadığı en büyük tehdit olarak nitelendirdi.

"Salgınla mücadele kapsamında Hazreti Muhammed'in bizlere buyurduğu gibi temizliğe dikkat etmeliyiz." diyen Gilani, bunun Dünya Sağlık Örgütünün de salgının yayılmasını önlemek için açıkladığı tedbirler arasında yer aldığına işaret etti.

"Kovid-19 Sonrası İslam Dünyası" başlıklı seminerin diğer oturumlarında "Çin-Afrika ilişkilerinin geliştirilmesindeki olanaklar ve zorluklar" ve "İslam ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamaların ilerletilmesi" konuları tartışıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatından Kovid-19'un zararlarını hafifletmek için 'yardımlaşma' çağrısı - Son Dakika


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