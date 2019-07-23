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İslam İşbirliği Teşkilatından "Sağlıkta Acil Durum" girişimi

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "Sağlıkta Acil Durum Girişimi için Fikir Fırtınası" toplantısı düzenlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatından
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından "Sağlıkta Acil Durum Girişimi için Fikir Fırtınası" toplantısı düzenlendi.
Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile İİT Genel Sekreterliği iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantı, Ankara'daki SESRIC'te yapıldı.
Toplantıda "2014-2023 İİT Stratejik Sağlık Programı" girişimi kapsamında sağlık alanında acil durumlara yönelik operasyonel plan ve mekanizmalar ele alındı.
Toplantıya, İİT Sağlık Yürütme Kurulu üyeleri olan Türkiye, Sudan, Endonezya, Malezya, Fas, Moritanya, Uganda'dan temsilciler ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.
Girişimle, İİT üyesi ülkelerdeki acil sağlık durumlarında paydaşların çalışmalarında koordine olabilmeleri amaçlanırken, üye ülkelerdeki sağlık hizmetleri çökmüş sistemlerin yeniden düzeltilmesi hedefleniyor.
Toplantıda konuşan yapan SESRIC Genel Direktörü Nebil Dabur, girişimin uzmanlık ile ağ ve kaynak aktarılması açısından üye ülkeler arasında uzun süreli iş birliğine katkı sağlayacağını söyledi.
İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in mesajını katılımcılara ileten İİT Genel Sekreterlik Temsilcisi Abdunur Sekindi de üye ülkelerde hayatların kurtarılması ve acıların azaltılmasında paydaşların kaliteli sağlık hizmetlerindeki iş birliğinin önemini vurguladı.
Program kapsamında ortaya çıkan fikirlerin yer aldığı sonuç bildirgesi, İİT Sağlık Yürütme Kurulunda ve yıl sonunda Abu Dabi'deki İİT Sağlık Bakanları toplantısında detaylı olarak ele alınacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:16 Kaynak: AA
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