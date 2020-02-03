İslam İşbirliği Teşkilatından Trump'ın planına ret - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılımı ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması olarak nitelendirdiği sözde Orta Doğu barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.

İİT tarafından yapılan açıklamada, "Planı görüşmek üzere Cidde'de bir zirve düzenleyen 57 üyeli örgüt, tüm üye devletlerine bu plana katılmamaya veya ABD yönetimiyle herhangi bir biçimde uygulama konusunda işbirliği yapmaya çağırıyor" denildi.

Öte yandan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Filistin davasının öncelikli mesele olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemişti. İki lider, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

(İHA)