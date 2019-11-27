Son Dakika › Güncel › İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan - Son Dakika
İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak." dedi.
Pekcan, İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki paydaşlarıyla gerçekleştirdiği imza töreninde yaptığı konuşmada, İslam ülkelerini bir arada olduğunu görmenin çok güzel olduğunu ifade ederek, her platformda güç birliği yapılması gerektiğini belirtti.
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik