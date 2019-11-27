Son Dakika Haberleri: İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan
Son Dakika Güncel İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan - Son Dakika

İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak." dedi.

Pekcan, İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki paydaşlarıyla gerçekleştirdiği imza töreninde yaptığı konuşmada, İslam ülkelerini bir arada olduğunu görmenin çok güzel olduğunu ifade ederek, her platformda güç birliği yapılması gerektiğini belirtti.

İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan

İslam Kalkınma Bankası, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı
İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:13:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı - Bakan Pekcan/Bakan Turhan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]