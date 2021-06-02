İslam Kalkınma Bankası ve Microsoft İş Birliğinde "Covıd-19 Sonrası Başarı İçin Gençlere Beceri Kazandırma" Konulu Bir Webinar Düzenlenecek - Son Dakika

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Microsoft Philanthropies ortaklığında, ülkemizin de dahil olduğu İKB üye ülkelerindeki gençlere yönelik "COVID-19 Sonrası Başarı için Gençlere Beceri Kazandırma" konulu 5 gün sürecek bir webinar serisi düzenlenecektir. Etkinlik, COVID-19 sonrası dijital ekonominin talep ettiği roller için beceri geliştirme yoluyla gençleri desteklemeyi ve gençlerin iş gücüne yeniden katılmaları için yeni teknik ve sosyal beceriler öğrenmelerini amaçlamaktadır. 20-24 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı başlıklarda gerçekleştirilecek webinar serisinin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Programın ayrıntılarına ve kayıt linkine söz konusu webinar duyurusundan ulaşılabilmektedir.