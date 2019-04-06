Son Dakika Haberleri: İslam Kalkınma Bankasından Tunus'a 119 Milyon Avro Finans

İslam Kalkınma Bankasından Tunus'a 119 Milyon Avro Finans

40 dakika önce

Tunus ile İslam Kalkınma Bankası arasında 119 milyon avroluk finans anlaşması imzalandı.

İslam Kalkınma Bankasından Tunus'a 119 Milyon Avro Finans, System.String[]
Tunus ile İslam Kalkınma Bankası arasında 119 milyon avroluk finans anlaşması imzalandı.

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 44. Dönem İslam Kalkınma Bankası toplantıları sırasında, 119 milyon avroluk yatırım anlaşması imzalandığı bildirildi.

Anlaşmanın, Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari ile İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bender el-Haccar arasında imzalandığı belirtildi.

Enerji yatırımlarında kullanılacak kredinin, ülkede artan doğal gaz ihtiyacının karşılanması hedefiyle yürütülen projelere ayrılacağı vurgulandı.

Resmi verilere göre, iki taraf arasındaki iş birliği çerçevesinde bugüne dek İslam Kalkınma Bankası Tunus'taki 44 kalkınma yatırımına 3,2 milyar avro finans desteğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:45 Kaynak: AA

İslam Kalkınma Bankası, Tunus, Ekonomi
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