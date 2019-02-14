İslam Kalkınma Bankasıyla Raylı Sistem Görüşmesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı'nın finansmanı için İslam Kalkınma Bankası ile görüşme yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı'nın finansmanı için İslam Kalkınma Bankası ile görüşme yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İslam Kalkınma Bankası yetkilileri ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, en kısa zamanda ihale aşamasına geleceklerini açıkladı.



Şehirler için ulaşımın önemli bir sorun olduğunu ve yerel yönetimlerin de bu konu üzerinde ağırlıklı durduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Ulaşımı rahatlatmanın birinci şartı toplu taşım sistemlerini geliştirmekten geçiyor. Talas-Anayurt, nüfusu en hızlı artan bölgemiz. Bu nüfusu mevcut raylı sistem hattımıza entegre edecek olan hattın yapımı bizim için çok önemli. İnşallah İslam Kalkınma Bankası kredisiyle kısa zamanda yapacak durumdayız. Kısa sürede ihalemizi yapıp temeli atmayı planlıyoruz. İnşallah hep birlikte hayırlı bir işi neticelendireceğiz."



İslam Kalkınma Bankası Ulaşım Projeleri Türkiye sorumlusu Atiq Ahmed ise görüşmelerde son aşamaya geldiklerini belirtti.

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