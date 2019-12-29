İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü - Son Dakika Dünya

İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü

6 saat önce

İslam karşıtı duruşuyla bilinen Hollandalı siyasi Geert Wilders, geçen sene iptal ettiği Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını bu sene düzenlemek istediğini söyledi. Ancak Wilders'in yarışması 12 saat sürdü. Holandalı siyasi Twitter'dan bir görsel paylaştı ve "Kazanan bu karikatür oldu" dedi

İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü, System.String[]

İslam karşıtı duruşuyla bilinen Hollandalı siyasi Geert Wilders, geçen sene iptal ettiği Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını bu sene yeniden düzenledi, ancak yarışma 12 saat sürdü.


Wilders ilk duyurunun ardından yaklaşık 12 saat sonra Twitter hesabından bir görsel paylaştı ve yarışmanın tamamlandığını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Geert Wilders, Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi
İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi İngiliz hükümeti yanlışlıkla Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı

Son Dakika Haberleri
20:15 Yılbaşı gecesi Türkiye genelinde 317 bin 121 güvenlik personeli görev yapacak - Son Dakika Haber
20:00 Avrupa'da yılbaşı kutlamaları: Kurşun dökmek, üzüm yemek, sandalyeden atlamak - Son Dakika Haber
20:00 Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına ve sokaklara Yahudi karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika Haber
20:00 Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
19:59 Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika Haber
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında önemli görüşme! Bölgesel konular ele alındı - Son Dakika Haber
18:55 İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 20:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]