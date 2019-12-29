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İslam karşıtı Hollandalı siyasi Wilders'ın Hz. Muhammed temalı karikatür yarışması 12 saat sürdü
6 saat önce
İslam karşıtı duruşuyla bilinen Hollandalı siyasi Geert Wilders, geçen sene iptal ettiği Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını bu sene düzenlemek istediğini söyledi. Ancak Wilders'in yarışması 12 saat sürdü. Holandalı siyasi Twitter'dan bir görsel paylaştı ve "Kazanan bu karikatür oldu" dedi
İslam karşıtı duruşuyla bilinen Hollandalı siyasi Geert Wilders, geçen sene iptal ettiği Hz. Muhammed temalı karikatür yarışmasını bu sene yeniden düzenledi, ancak yarışma 12 saat sürdü.
Wilders ilk duyurunun ardından yaklaşık 12 saat sonra Twitter hesabından bir görsel paylaştı ve yarışmanın tamamlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:45
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