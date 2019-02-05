İslam Karşıtı Kitap Yazarken Müslüman Oldu

Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi PVV'den 2010-2014 yıllarında milletvekilleği yapan Joram van Klaveren, İslamiyet karşıtı yaparken Müslüman oldu.

Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi PVV'den 2010-2014 yıllarında milletvekilleği yapan Joram van Klaveren, İslamiyet karşıtı yaparken Müslüman oldu. Aşırı sağ parti PVV'nin eski üyesi Joram van Klaveren dün İslam'a geçtiğini duyurdu. Klaveren Hollanda Radyosu'da yaptığı konuşmada nasıl Müslüman olduğunu anlattı. Joram Van (39) İslami tenkit etmek için kitap yazarken Müslüman olduğunu anlattı. Klalveren "Kitabı yazarken üst üste karşılaştığım şeyler benim İslam hakkındaki düşüncelerimi değiştirdi" dedi. 2010 ile 2014 yılları arasında Hollanda'nın aşırı sağcı partisi olan Özgürlük Partisi'nin milletvekili olan Van Klaveren, PVV'nin lideri Geert Wilders'in Faslılarla ilgili ırkçı söylemlerinden biri olarak bir mitinginde destekçilerine sorduğu "Ülkede daha az mı yoksa daha çok mu Faslı istiyorsunuz?" sorusuna kalabalığın "Daha az, daha az" diye bağırmasından sonra partisinden istifa etti. PVV partisinden ayrıldıktan sonra kendi partisini kuran Klavleren, 2017 seçimlerinde parlamentoda sandalye kazanamadı. Van Klaveren, PVV partisindeyken aşırı şekilde İslam karşıtı bir politikacıydı. Klaveren, NRC gazetesinde yer alan İslam karşıtı ifadeleri için kendisini suçlu hissedip hissetmediği sorusu üzerine, "Bu ifade basitçe yanlıştı. O zaman PVV'nin politikası, 'yanlış olan her şey, şu ya da bu şekilde İslam ile ilişkilendiriyordu" dedi. PVV'nin eski siyasetçilerinden daha önce Müslüman olan Arnoud van Doorn, Twitter'den yazdığı bir mesajla kararından dolayı Van Klalveren'i tebrik ederek "PVV'nin İslam'a dönenleri yetiştiren bir yer olacağını asla düşünmezdim" dedi.



(İHA)

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