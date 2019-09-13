İslam karşıtı örgüt üyesi Fransız diplomat hakkında soruşturma başlatıldı
34 dakika önce
Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat hakkında, Müslümanlara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden aşırı sağcı bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı
Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan bir Fransız diplomat hakkında, Müslümanlara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden aşırı sağcı bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan diplomat halkı Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden aşırı sağcı "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı örgüte üye olmakla suçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:00
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