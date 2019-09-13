Son Dakika Haberleri: İslam karşıtı örgüt üyesi Fransız diplomat hakkında soruşturma başlatıldı
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İslam karşıtı örgüt üyesi Fransız diplomat hakkında soruşturma başlatıldı

34 dakika önce

Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat hakkında, Müslümanlara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden aşırı sağcı bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı

İslam karşıtı örgüt üyesi Fransız diplomat hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan bir Fransız diplomat hakkında, Müslümanlara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden aşırı sağcı bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı.


Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan diplomat halkı Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden aşırı sağcı "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı örgüte üye olmakla suçlanıyor.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:00 
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