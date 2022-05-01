İslam Medeniyetleri Müzesi'ni 21 günde 160 bin kişi gezdi - Son Dakika

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), ziyaretçi sayısıyla göz dolduruyor.

Milli Saraylardan yapılan açıklamaya göre, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi içerisinde 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle açılan müzeyi, 21 günde 160 bin 623 kişi gezdi.

Teknolojiyle tarihin manevi mirasını bir araya getiren, Hz. Peygamber'in manevi kimliğine ve İslam medeniyetinin önemli eserlerine ev sahipliği yapan müze, 3 hafta içinde önemli kültür sanat duraklarından biri oldu.

İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren müze, 10 bin metrekarelik alanda ve 15 tematik bölümde sanatseverleri konuk ediyor.

Ramazan ayının ve sıcak havanın da etkisiyle yoğun ilgiyle karşılaşan müze, ücretsiz olarak her gün ve geç saatlere kadar hizmet veriyor.

Müze, en çok ziyaretçinin geldiği 24 Nisan'da, 14 bin 951 kişiyi ağırlarken, hafta içi ise günlük ortalama 7 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan video prodüksiyonlar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen İMM'ye, ara tatile denk gelen 11-15 Nisan'da, tarih ve teknolojiye meraklı ilk öğretim öğrencileri ilgi gösterdi.

Müzede yer alan "Kubbe" "Ab-ı Hayat" başlıklı enstalasyonlar (yerleştirme) da çocukların beğenisini kazandı.

İslam medeniyetinin bin 200 yıllık birikimini gözler önüne seren müzede, 700'e yakın eşsiz eser yer alıyor.