İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ'Nİ 21 GÜNDE 160 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL'da Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde kısa süre önce açılışı yapılan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni (İMM), 21 günde 160 bin 623 kişi ziyaret etti.

Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) 8 Nisan cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. İslam sanatının 7. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar olan tarihi gelişimini yansıtan 700'e yakın eserin sergilendiği müze yoğun ilgi gördü. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzeyi, 21 günde 160 bin 623 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

HAFTA İÇİ HER GÜN ORTALAMA 7 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ3 hafta gibi kısa bir sürede kültür-sanat duraklarından biri olmayı başaran müze, zaman zaman ziyaretçi akınına uğradı. İMM, haftasonu ziyaretçi rakamıyla rekor kırdı. Hz. Peygamber'in manevi kimliğine ve İslam medeniyetine ait eserlere ev sahipliği yapan müze, 24 Nisan Cumartesi günü 14 bin 951 kişiyi ağırladı. Bin metrekarelik alanda ve 15 tematik bölümde İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren müzeyi hafta içi her gün ortalama 7 bin kişi ziyaret etti. Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan video prodüksiyonlar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen İMM, çocukların ve gençlerin de ilgi odağı oldu. Müze ara tatile denk gelen 11-15 Nisan tarihleri arasında teknolojiye ve tarihe meraklı küçüklerle doldu taştı. İslam medeniyetinin bin 200 yıllık birikimininin sergilendiği müze, Ramazan Bayramı boyunca saat 10.00 ile 22.00 arasında ücretsiz gezilebilecek.