İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
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İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

09.04.2022 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin ilk gününde vatandaşlar tarafından gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı vesilesiyle vatandaşların ücretsiz ziyaret etmesiyle ilgili müjdesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten ilgi bekliyorduk ama bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlemliyorsunuz zaten. Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor."

"Toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'de bir müze olarak yapılmış en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Burada 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşmayan eserler. Müzemizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Görüyoruz ki toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş." ifadelerini kullandı.

Yıldız, sergilenen eserlerin yanı sıra müzede ciddi bir teknolojik alt yapının olduğuna vurgu yaparak, teknolojik enstalasyonlarla da ziyaretçilerin İslam Medeniyetinin bütün boyutlarına hakim olma şansı yakaladığını söyledi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Yaşar Demirci de İslam Medeniyetleri Müzesinin herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, "Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Bu eseri meydana getirenlerden de Allah razı olsun. Burada gezerken yaşadığım duyguyu anlatmak mümkün değil." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Turgay Işık ise böyle yapıların Türkiye için güzel bir kazanım olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Tarihimizi, mazimizi gösterecek. Sakal-ı şerif benim çok ilgimi çekti. İnsanlar görmek için bazı yerlere gidiyor. Burada rahat rahat görebilecekler."

İslam Medeniyetleri Müzesi hakkında

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana kurulu, 15 tematik bölümden oluşan İslam Medeniyetleri Müzesi'nde 800'e yakın eser bulunuyor.

Müzede, Hazreti Muhammed'in eşyaları ve temsili ayak izinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshaları, Kabe kapısı perdesi, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları ile Hilye-i Şerifler yer alıyor.

Ayrıca müzede, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, padişah kılıç ve kaftanları, dervişlerin tespihleri, Türk dokuma sanatı örnekleri, mimari ve dekoratif eşyalar ile hüsnühat sanatından çini örnekleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

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Kaynak: AA

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