İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı - Son Dakika

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı

İSTANBUL - 130 eserin yer aldığı İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Şehir ve Medeniyet Okulu'nun 2020-2021 eğitim döneminde İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi'ne katılan 40 öğrencinin toplam 130 eserinin yer aldığı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye alanında açıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla açılan sergide, eserlerde yer alan tüm çizimler Serap Ekizler Sönmez tarafından cetvel-pergel konstrüksiyonu ile yapılan çözümlemelerle çizildi. Ayrıca desenler arası akrabalıklar, desenler arası ilginç geçişler ve buradan hareketle yeni tasarımlara dair farklı yaklaşımlar ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğrencilerin hazırladığı geometrik desenler hakkında bilgi aldı. Serginin açılışında yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken şunları söyledi: "Daha çok araştırma, akademik bazda araştırma geliştirme yapılabilecek kurs merkezleri yapmamız gerekiyor. Aslında geçmişte yapılan o güzel şaheserlerin içinden küçük bölümleri alıp insanların kullanımına sokmak önemli. Biz bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya toplamış olduk. Yaklaşık 40 öğrencimiz çalışmış, 20'nin üzerinde eserlerden yararlanılmış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğrencileri de tebrik ediyorum"

"Çok önemli bir sergiydi"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Serap Ekizler Sönmez, "Bunlar bizim derslerimizin çıktıları. Çünkü derse başlarken ödev kontrolleri içerisinde bunları en ön sırada tutuyorum. Bu süreci tamamlayan öğrencilerin bir taraftan analiz mantığını öğrenebilmeleri için kendilerinin de katılımcı olarak en azından işin içinde olmaları lazım ki zihinlerinde bir zemine otursun. Ellerini, gözlerini, zihinlerini aynı yerde buluşturarak analiz metotları üzerinde bir fikre varabilsinler. Çok emek var, ben çok mutluyum. Belediye bünyesinde ama belediye kurs mantığının çok üstünde akademik bir oluşumla zemin hazırlanıldığı için mutluyum. Çünkü çok önemli bir sergiydi. Başta Başkanımıza ve emek veren herkese minnettarım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Her dersinde başında ve sonrasında kendi terapimi buldum"

Kursiyerlerden Esra Şenol, "Her bir motifin arkasında geometrik bir alt yapı vardır. Cetvel ve pergelle önce o alt yapı oluşturulur. Sonrasında da çıkan eser üzerinden yapılan yorumlamalarla renklenir. Böyle bir sergide yer aldığım için çok özel hissediyorum kendimi. Çünkü Türkiye'de daha önce böyle bir sergi açılmadı. Selçuklu geometrisinin tek başına işlendiği tek sergidir" dedi.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi, 14 Temmuz'a kadar Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.