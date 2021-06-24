Üye Girişi
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı - Son Dakika

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı

24.06.2021 09:46

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı 130 eserin yer aldığı İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi sanatseverlerle buluştu.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı

İSTANBUL - 130 eserin yer aldığı İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Şehir ve Medeniyet Okulu'nun 2020-2021 eğitim döneminde İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi'ne katılan 40 öğrencinin toplam 130 eserinin yer aldığı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye alanında açıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla açılan sergide, eserlerde yer alan tüm çizimler Serap Ekizler Sönmez tarafından cetvel-pergel konstrüksiyonu ile yapılan çözümlemelerle çizildi. Ayrıca desenler arası akrabalıklar, desenler arası ilginç geçişler ve buradan hareketle yeni tasarımlara dair farklı yaklaşımlar ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğrencilerin hazırladığı geometrik desenler hakkında bilgi aldı. Serginin açılışında yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken şunları söyledi: "Daha çok araştırma, akademik bazda araştırma geliştirme yapılabilecek kurs merkezleri yapmamız gerekiyor. Aslında geçmişte yapılan o güzel şaheserlerin içinden küçük bölümleri alıp insanların kullanımına sokmak önemli. Biz bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya toplamış olduk. Yaklaşık 40 öğrencimiz çalışmış, 20'nin üzerinde eserlerden yararlanılmış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğrencileri de tebrik ediyorum"

"Çok önemli bir sergiydi"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Serap Ekizler Sönmez, "Bunlar bizim derslerimizin çıktıları. Çünkü derse başlarken ödev kontrolleri içerisinde bunları en ön sırada tutuyorum. Bu süreci tamamlayan öğrencilerin bir taraftan analiz mantığını öğrenebilmeleri için kendilerinin de katılımcı olarak en azından işin içinde olmaları lazım ki zihinlerinde bir zemine otursun. Ellerini, gözlerini, zihinlerini aynı yerde buluşturarak analiz metotları üzerinde bir fikre varabilsinler. Çok emek var, ben çok mutluyum. Belediye bünyesinde ama belediye kurs mantığının çok üstünde akademik bir oluşumla zemin hazırlanıldığı için mutluyum. Çünkü çok önemli bir sergiydi. Başta Başkanımıza ve emek veren herkese minnettarım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Her dersinde başında ve sonrasında kendi terapimi buldum"

Kursiyerlerden Esra Şenol, "Her bir motifin arkasında geometrik bir alt yapı vardır. Cetvel ve pergelle önce o alt yapı oluşturulur. Sonrasında da çıkan eser üzerinden yapılan yorumlamalarla renklenir. Böyle bir sergide yer aldığım için çok özel hissediyorum kendimi. Çünkü Türkiye'de daha önce böyle bir sergi açılmadı. Selçuklu geometrisinin tek başına işlendiği tek sergidir" dedi.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi, 14 Temmuz'a kadar Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı
İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Eyüpsultan, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 09:35 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı 09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı 09:18 Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı 09:16 İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu 09:13 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: 09:06 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor 22:30 Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı 21:03 Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

Son Dakika Haberleri
09:34 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli
09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı
09:20 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
09:14 Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti
09:13 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti
09:12 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu
09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi
09:09 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı
09:05 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor         
09:41
Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli         
09:32
Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı         
09:21
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü         
09:17
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti         
09:14
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti         
20:57
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 09:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Eyüpsultan'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement