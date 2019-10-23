Islam Slimani'den AS Monaco'ya Harika Baslangıç
1 saat önce
AS Monaco forması giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani'nin geldiğinden beri Monaco'da attığı golleri derledik.
AS Monaco forması giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani'nin geldiğinden beri Monaco'da attığı golleri derledik.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
UltrAslan'dan Belhanda tepkisi: Galatasaray taraftarına hakaret edecek cüreti nasıl kendinde buluyor? Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor Beşiktaş'ta 2. istifa geldi! Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevini bıraktı Belhanda'nın tribünlere ettiği küfür ortaya çıktı