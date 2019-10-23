Son Dakika Haberleri: Islam Slimani'den AS Monaco'ya Harika Baslangıç
Son Dakika Spor Islam Slimani'den AS Monaco'ya Harika Baslangıç

Islam Slimani'den AS Monaco'ya Harika Baslangıç

1 saat önce

AS Monaco forması giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani'nin geldiğinden beri Monaco'da attığı golleri derledik.

AS Monaco forması giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani'nin geldiğinden beri Monaco'da attığı golleri derledik.

Islam Slimani'den AS Monaco'ya Harika Baslangıç

Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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