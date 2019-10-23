Islam Slimani'den AS Monaco'ya Harika Baslangıç

AS Monaco forması giyen Cezayirli oyuncu Islam Slimani'nin geldiğinden beri Monaco'da attığı golleri derledik.

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