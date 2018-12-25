Son Dakika Haberleri: İslam Slimani Mendil Satan Suriyeli Çocuklara 100 Lira Verdi

İslam Slimani Mendil Satan Suriyeli Çocuklara 100 Lira Verdi

2 saat önce

Liglere ara verilmesinin ardından yeni yıl tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte ülkesine giden Fenerbahçeli ünlü futbolcu İslam Slimani, etrafını saran ve kendisine mendil satmak isteyen çocuklara 100 lira verdi.

İslam Slimani Mendil Satan Suriyeli Çocuklara 100 Lira Verdi, System.String[]
Liglere ara verilmesinin ardından yeni yıl tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte ülkesine giden Fenerbahçeli ünlü futbolcu İslam Slimani, etrafını saran ve kendisine mendil satmak isteyen çocuklara 100 lira verdi.

Liglere ara verilmesinin ardından, ailesiyle birlikte ülkesine giden İslam Slimani, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra pasaport bankolarına giderken, bir anda etrafını Suriyeli çocuklar sardı. Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuklar Slimani'den para istedi. Çocukları kıramayan Silimani, 100 lira harçlık verdi.

Silimani'nin para verdiği Suriyeli Hasan, "Ara sıra geliyoruz. Arapça biliyor kendisi. Yüz lira verdi. Biz arada sırada geliyoruz. Burada mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Biz Suriyeli'yiz. Allah'a şükür. Bazen çok veriyorlar bazen az. Şansa göre" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:10 Kaynak: İHA

İslam Slimani, Güncel
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