Son Dakika Haberleri: Islam Slimani Monaco'da! Falcao...
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Islam Slimani Monaco'da! Falcao...

1 saat önce

Fransız basınında Cezayirli golcünün Radamel Falcao'nun boşluğunu doldurmak için transfer edileceği konuşuluyordu.

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Fransız basınında Cezayirli golcünün Radamel Falcao'nun boşluğunu doldurmak için transfer edileceği konuşuluyordu.

Slimani'nin takıma katılmasıyla Falcao'nun Galatasaray'a bir adım daha yaklaştığı belirtildi.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:34 
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