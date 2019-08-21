Islam Slimani Monaco'da! Falcao...
1 saat önce
Fransız basınında Cezayirli golcünün Radamel Falcao'nun boşluğunu doldurmak için transfer edileceği konuşuluyordu.
Fransız basınında Cezayirli golcünün Radamel Falcao
'nun boşluğunu doldurmak için transfer edileceği konuşuluyordu.
Slimani'nin takıma katılmasıyla Falcao'nun Galatasaray
'a bir adım daha yaklaştığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:34
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