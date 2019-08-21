Son Dakika Haberleri: Islam Slimani resmen Monaco'da! | Transfer haberleri..
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Islam Slimani resmen Monaco'da! | Transfer haberleri..

41 dakika önce

Fransız ekibi Monaco, hücum bölgesine bir takviye daha yaptı.

Islam Slimani resmen Monaco'da! | Transfer haberleri.., System.String[]

Fransız ekibi Monaco, hücum bölgesine bir takviye daha yaptı. Forvete ilk olarak Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i alan Monaco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Cezayirli golcü Islam Slimani'yi kadrosuna kattı.


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Slimani'nin kulübü Leicester City'den satın alma opsiyonlu kiralandığı duyuruldu.


Slimani kariyerinde JSM Cheraga, CR Belouizdad, Sporting Lizbon, Leicester City, Newcastle United ve Fenerbahçe formaları giydi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertliler ile 25 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.


Monaco'nun Slimani transferi ile birlikte Radamel Falcao'ya Galatasaray yolu açıldı. Falcao'nun gidişi için ilk olarak takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Fransız temsilcisi, Ben Yedder ve Slimani'yi alarak hücum bölgesini zenginleştirdi.


OLEG PETROV: SLIMANI GÜÇLÜ VE SKORER!


Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Islam Slimani hakkında resmi siteye açıklamalarda bulundu:


"Portekiz ve İngiltere liglerinde kalitesini ispatlamış, güçlü ve skorer bir oyuncuyu kadromuza kattık. Uluslararası seviyede de kendini göstermiş... Islam hücum gücümüze güç katacak ve tecrübelerini ekipteki gençlere aktaracaktır."


Radamel Falcao'nun Monaco ile en güzel gollerini izliyoruz...

Leicester City FC, Fenerbahçe, Sevilla, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:03 
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