"İslam tarihi en iyi Kur'an merkeze alınarak öğrenilir"

İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit, "İslam tarihi en iyi Kur'an-ı Kerim merkeze alınarak öğrenilir. Adeta Peygamberimizin faaliyetlerini yönlendiren, sevk eden, zaman zaman denetleyen, peygamber olarak yapıp ettiklerine işaret eden ayetler vardır." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı ile İslam Tarihçileri Derneği tarafından Çeşme'de bir otelde "12. İslam Tarihçileri Kongresi ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Kongrede, derneğin kurucu başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker, görevi DEÜ İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit'e bıraktı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Koçyiğit, derneğin 10 yıl önce Türkiye'deki İslam tarihi ana bilim dalı toplantılarını organize etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kongrelere Türkiye'nin birçok üniversitesinden öğretim üyelerinin katıldığını belirten Koçyiğit, "Özellikle İslam tarihinin temel kaynaklarından birisi olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin hadislerinden oluşan hadis külliyatı ile tarihsel rivayetler arasında yöntem birliği sağlamak, bilgi kirliliğini engellemek için çalışma yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle toplantılarımızı düzenliyoruz." diye konuştu.

Koçyiğit, Hazreti Peygamberin sözleri ve fiillerinden oluşan hadis külliyatını toptan yok saymanın hiç bilimsel olmayan bir anlayış olduğunu, İslam medeniyetinin bugüne ulaşmasını sağlayan yazılı kaynakları tetkik ederek, geleceğe de ışık tutmayı amaçladıklarını aktardı.

İslam tarihçilerinin birinci kaynağının Kur'an olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"İslam tarihi en iyi Kur'an-ı Kerim merkeze alınarak öğrenilir. Adeta Peygamberimizin faaliyetlerini yönlendiren, sevk eden, zaman zaman denetleyen, peygamber olarak yapıp ettiklerine işaret eden ayetler vardır. Onun ötesinde bir Müslüman olarak bizim İslam'ı Peygamberimizin vasıtasıyla öğrendiğimizi unutmamamız lazım. Dolayısıyla Peygamberimiz olmasa Kur'an'dan haberimiz olmaz, Cenabı Allah'ı hakkı ile tanıyamamış olurduk. Nasıl kulluk edeceğimizi bilemezdik. Bu anlamda Kur'an ayetleri bize ışık tutuyor."

Toplantı yarın sona erecek.