İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı sivil toplum temsilcilerini iftarda buluşturdu - Son Dakika

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, (İGMG) Berlin'de iftar programı düzenledi.

İftar programında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ağırlandı.

İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün burada yaptığı konuşmada Avrupa'daki Müslümanların yaşadıkları toplumun asli unsurları olduğunu belirterek, "Bu toprakların yerli Müslümanlarıyız. Evet Türkiye kökenli Müslümanlarız ama bu toplumun asli unsurlarıyız. Onun için buralar bizim vatanımız. Kimse bizi dışlamaya kalkmasın bizim buralarda oluşumuz bu ülkelerin zenginliğidir." dedi.

Alman hükümetinin özellikle Müslümanlar, azınlıklar ve göçmen kökenliler ile ilgili programlarını olumlu gördüklerini vurgulayan Ergün, "Bu programların buradaki insanların hayrına olacağına inanıyoruz. Dini cemaat temsilcileri olarak bu programların takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Ergün iki adayın da "Ben daha fazla yabancı düşmanıyım, ben daha fazla İslam ve Müslüman düşmanıyım, ben daha fazla cami kapatacağım" diye birbirleriyle yarıştığını vurguladı. Ergün, bu noktada dışlayıcı ve ayrımcı tutumun toplumun huzursuzluğunu artıracağı uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de 3,5 milyonu aşan nüfusuyla Almanya Türk Toplumu'nun iki ülkeyi bağlayan en önemli beşeri bağ olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şen vatandaşların özellikle ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasında, Türk toplumunun beşeri bağlarının güçlü tutulmasında ve maruz kalınan tehditlerle yek vücut başa çıkabilme konusunda sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü ifade etti.