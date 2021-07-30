İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünden Afrika'da Frankofon ülkeler için ilk eğitim - Son Dakika

SMIIC'in verdiği eğitim programı

SMIIC'de uzman olarak görevli Yasin Zülfikaroğlu ile röportaj

Senegal Standart Enstitüsü Basın Sorumlusu Mamadou Sangare ile röportaj

Fildişi Sahili'nden helal sertifikasyon uzmanı İbrahim Kamagate ile röportaj İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC), Fransızca konuşan Afrika ülkeleri için Senegal'de verdiği eğitim programı tamamlandı.

Finansmanını İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) sağladığı 3 günlük "OIC/SMIIC Helal Standartları Temel Eğitimi" programı başkent Dakar'da sona erdi.

Hibrit şekilde gerçekleşen eğitime Benin, Fildişi Sahili, Cibuti, Gabon, Gine, Mali, Moritanya, Nijer ve ev sahibi Senegal fiziken, Kamerun, Tunus ve Fas da online şekilde katıldı.

SMIIC'de uzman olarak görevli Yasin Zülfikaroğlu, eğitim programına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zülfikaroğlu, "Bu eğitim, Afrika'da ve Fransızca dilinde gerçekleştirilen ilk eğitim. Buradaki amacımız OIC/SMIIC 1: 2019 - Helal Gıda İçin Genel Kurallar standardının nasıl kullanılacağıyla ilgili ilk temel bilgiyi vererek farkındalık oluşturmak ve bir sonraki adım olan "Helal Gıda Denetçisi" eğitimi için katılımcıları hazırlamak. Eğitim sonunda değerlendirme yapıyoruz." dedi.

Eğitimler, SMIIC Üyesi ulusal standart kuruluşlarına yönelik

SMIIC bünyesinde 2011'den bu yana verilen eğitimlerin dilinin genelde İngilizce olduğunu, daha önce Türkçe, Rusça ve Arapça da eğitimlerin gerçekleştiğini ve Fransızca eğitimlerle de farkındalığı standardın kullanımını artırmayı hedeflediklerini kaydeden

"Fransızca olması çok önemliydi"

Eğitim programına katılanlardan Senegal Standart Enstitüsü Basın Sorumlusu Mamadou Sangare, eğitimden çok memnun kaldıklarını helal gıda standartına ilişkin birçok şey öğrendiklerini söyledi.

Fildişi Sahili'nden helal sertifikasyon uzmanı İbrahim Kamagate de helal kavramının hala Frankafon Batı Afrika'da yeterince bilinmediğini belirterek, bu 3 günlük eğitim programının, bu noktada farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Kamagate, özellikle helal konusunda sertifikasyon ve standart belirleyen kurumların eğitiminin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Eğitim dilinin Fransızca olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Kamagate, "Bu tarz teknik konuları anadilinizde dinlediğinizde hem anlamanız hem de detaylara vakıf olmanız daha kolaylaşıyor. O nedenle eğitimin Fransızca olması bizim için çok önemliydi." dedi.

SMIIC'in faaliyet alanı

Genel Sekreterliğini İhsan Övüt'ün yaptığı SMIIC, İTT bünyesinde 2010'da kuruldu.

SMIIC, İİT devletleri arasında standartların uyumlaştırılması ve yenilerinin hazırlanması için üye devletler adına ortak standartlar hazırlıyor.

Böylece, ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması ve ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor.

45 üyesi bulunan SMIIC'in oluşturduğu standartlar, üye devletlerin talebiyle belirleniyor.