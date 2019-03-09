Son Dakika Haberleri: İslam ve Kadın" Peneli

İslam ve Kadın" Peneli

9 dakika önce

Ladik'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İslam ve kadın" paneli düzenlendi.

İslam ve Kadın
Ladik'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İslam ve kadın" paneli düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Ladik Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ladik Müftülüğü Bayan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından panelde, İslam öncesi toplumlarda kadının algısı ve İslamiyetin kadına verdiği değer konularında bilgi aktarıldı.

Panel, katılımcılar arasında yapılan yarışma ve kazananlara hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Ladik Müftüsü Hüseyin Çekin, bu tür panelleri değişik konularla düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Ladik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Dizisindeki Ceyda Karakterinin Giyim Tarzı İzleyiciyi İsyan Ettirdi! Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu!

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam ve Kadın" Peneli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]