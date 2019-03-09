İslam ve Kadın" Peneli

Ladik'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İslam ve kadın" paneli düzenlendi.

Ladik'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İslam ve kadın" paneli düzenlendi.



İlçe Müftülüğünce Ladik Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ladik Müftülüğü Bayan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından panelde, İslam öncesi toplumlarda kadının algısı ve İslamiyetin kadına verdiği değer konularında bilgi aktarıldı.



Panel, katılımcılar arasında yapılan yarışma ve kazananlara hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.



Ladik Müftüsü Hüseyin Çekin, bu tür panelleri değişik konularla düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

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