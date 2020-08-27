İSLAM VE PEYGAMBERE HAKARET PAYLAŞIMI NEDENİYLE TUTUKLANAN ŞÜPHELİYE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

SOSYAL medya hesabı Twitter üzerinden İslam ve Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.C.S. hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli M.C.S. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 13 Temmuz 2020'de şüpheli M.C.S'nin Twitter hesabından, İslam ve Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli M.C.S'nin savunmasında, paylaşımı kendisinin yapmadığını, söz konusu hesaba birden fazla kişinin erişim sağladığını, paylaşımı fark eder etmez sildiğini ve özür yayınladığını söylediği yer aldı. İddianamede, şüpheli M.C.S.'nin toplanan delillere göre ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin paylaşımı üzerine pek çok kişinin galeyana gelerek ihbarda bulunduğu gözetilerek "eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu" vurgulandı. Şüpheli M.C.S'nin, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli M.C.S. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

15 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli M.C.S.'nin hakaret içerikli paylaşımı sonrasında aralarında avukat Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 9 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. M.C.S. 14 Temmuz'da gözaltına alınmış, 15 Temmuz'da ise İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

- İstanbul