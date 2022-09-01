China Mobile, Pakistan'da Sellerin Vurduğu Bölgelerde Ücretsiz Arama Dakikaları Sunuyor - Son Dakika
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China Mobile, Pakistan'da Sellerin Vurduğu Bölgelerde Ücretsiz Arama Dakikaları Sunuyor

01.09.2022 11:03
China Mobile, Pakistan'da Sellerin Vurduğu Bölgelerde Ücretsiz Arama Dakikaları Sunuyor

İSLAMABAD, 1 Eylül (Xinhua) -- China Mobile Komünikasyon Şirketi'nin iştiraki China Mobile Pakistan şirketinden Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerde kullanıcılarına ücretsiz arama dakikaları sunuyor.

İSLAMABAD, 1 Eylül (Xinhua) -- China Mobile Komünikasyon Şirketi'nin iştiraki China Mobile Pakistan şirketinden Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Pakistan'da sellerden etkilenen bölgelerde kullanıcılarına ücretsiz arama dakikaları sunuyor. China Mobile Pakistan'ın bir markası olan Zong'dan yapılan açıklamada, "Zong, ülkenin yaşadığı zor zamanlardan geçtiğinin farkındadır. Biz, sevdiklerinizle iletişiminizi sürdürmeniz için buradayız. Sellerden etkilenen vatandaşlara her gün ücretsiz arama dakikaları sunuyoruz" dendi. Çinli cep telefonu operatörü, muson yağmurlarının yol açtığı sellerin Pakistan'da 1 milyondan fazla eve zarar verdiği ve ülke genelinde 33 milyondan fazla insanı etkilediği bir dönemde yardım sunuyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan Çarşamba sabahı yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'da başlayan muson mevsiminde şimdiye kadar en az 1.191 kişi yaşamını yitirirken 3.641 kişi de yaralandı. Çin'in insani yardımları Salı günü erken saatlerde, Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'ye ulaştı. Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong, yardımları teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çin hükümetinin sel felaketinden zarar gören Pakistan halkının acılarını paylaştığını ve taziyelerini ilettiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel China Mobile, Pakistan'da Sellerin Vurduğu Bölgelerde Ücretsiz Arama Dakikaları Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: China Mobile, Pakistan'da Sellerin Vurduğu Bölgelerde Ücretsiz Arama Dakikaları Sunuyor - Son Dakika
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