Pakistan Başbakanı: Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Kapsamında Kurulacak Kömür Yakıtlı Termik Santral Temiz ve Ucuz Elektrik Sağlayacak

İSLAMABAD, 11 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Thar Çölü'nde inşa edilecek Thar Kömür Blok-II Termik Santrali'nin ülkedeki tüketicilere düşük fiyatlı elektrik sağlayacağını duyurdu.

Thar Kömür Blok-II Termik Santrali'nin ticari operasyonlar töreninde konuşan Şerif, Pakistan'daki tüketicilerin, ithal yakıt ve doğalgazla çalışan elektrik santralleri yüzünden son derece yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak Thar kömür yakıtlı elektrik santralinin halka büyük bir rahatlama getireceğini söyledi.

Şerif, "Gelecekte tüm kömürle çalışan santraller, son derece ucuz elektrik üreten ve bu elektriği son derece ucuz bir tarifeyle son tüketicilere sağlayan Thar kömürün örneğini takip edecek" diye konuştu.

Şerif, elektrik santralinin, ülkenin elektrik üretmek için yakıt ithaline harcadığı milyarca dolardan tasarruf yapmasına imkan vermekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin daha temiz enerjiye kavuşmasını sağlayacağını, çünkü elektrik santralinin, emisyonu azaltmak için en son teknolojiyi kullandığını dile getirdi.

Etkinlikte söz alan Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong, Thar Blok-II projelerinin tamamlanan bölümünün, istihdam, eğitim ve tıbbi hizmetler alanlarında yerel halkın yaşamında olumlu değişikliklere yol açtığını ifade etti.

CPEC hakkında konuşan büyükelçi, CPEC'in ikinci aşamasının, Çin endüstrisinin Pakistan'a yönlendirilmesinin, teknoloji aktarımı, yeşil ve dijital kalkınma ve modern tarım işbirliğine daha fazla odaklanarak Pakistan'ın ihracat kapasitesini artıracağını ve ithalat bağımlılığını azaltacağını söyledi.