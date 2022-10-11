Pakistanlı Yetkili: Çin-Pakistan İlişkilerinde Yakınlaşma Yaşanıyor

İSLAMABAD, 11 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın dış ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Hina Rabbani Khar Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin ile ilişkilerinde yakınlaşma olduğunu belirtti.

Pakistan Senatosu'na hitaben yaptığı konuşmada Khar, iki tarafın ekonomik, siyasi, savunma ve kültürel alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin bütün yönlerini dikkatle geliştirmekte olduklarını söyledi.

Bakan, Pakistan'ın, Çin'den gelen yatırımları artırmaya, hayati önemde olan tarım sektöründeki işbirliğini geliştirmeye ve Pakistan ihracatına yönelik pazar erişimini genişleterek ekonomik işbirliğini artırmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Khar, Pakistan ve Çin'in, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra sağlık sektöründe de yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti.

"Kovid-19 pandemisinin yol açtığı kısıtlamalara rağmen üst düzey ziyaretler gerçekleşti" diyen Khar, Çin'in tıbbi yardım ürünleri sağlayarak, ülkesine Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmesi için destek verdiğini sözlerine ekledi.