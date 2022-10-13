Pakistan İklim Değişikliği Bakanı: Pakistan'daki Sel Felaketleri, Yüzyılın En Büyük İklim Trajedilerinden Biridir

İSLAMABAD, 13 Ekim (Xinhua) -- Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman Çarşamba günü, Pakistan'daki yıkıcı sellerin, dünyanın bu yüzyılda tanık olduğu en büyük iklim trajedilerinden biri olduğunu söyledi.

Pakistan'daki sellerden 1.700'den fazla kişi öldü, 33 milyondan fazla kişi etkilendi.

İklim bakanı, "Kurtarma çalışmaları şu an durdu, ancak hala herhangi bir ülkenin bugüne kadar gördüğü en uzun süreli yardım operasyonunu yürütüyoruz" dedi ve tahminen 20,6 milyon insanın hala yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bakan, Dünya Bankası'nın tahminine göre sellerin 40 milyar ABD dolarının üzerinde zarara yol açtığını, gerçek kayıp ve zararların ise tahmin edilenden çok daha fazla olmasından ve zamanla artmasından korktuğunu söyledi.

Rehman, ülkenin güneyindeki Sind ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde selin ardından 11 bölgenin sular altında olduğunu, bunun da insani yardımı çok zorlaştırdığını ve durumun vahim olduğunu aktardı.

Dokuz milyon akreden fazla bir alandaki ekili mahsulün zarar gördüğünü ve sular altında kaldığını, bunun 14,6 milyon insanı doğrudan bir gıda ve tarım krizinin eşiğine getireceğini belirten bakan, Pakistan'ın ihraç mahsullerinin neredeyse tamamının yok olduğunu ve hatta sel sonrası ülkenin gıda ithal etmek durumunda kalacağını bildirdi.

Rehman, iklim kaynaklı bu son seller nedeniyle Pakistan'da 15,4 milyon insanın daha yoksulluk sınırının altına düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.