Pakistan İklim Değişikliği Bakanı: Pakistan'daki Sel Felaketleri, Yüzyılın En Büyük İklim Trajedilerinden Biridir - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı: Pakistan'daki Sel Felaketleri, Yüzyılın En Büyük İklim Trajedilerinden Biridir

13.10.2022 12:04
Pakistan İklim Değişikliği Bakanı: Pakistan'daki Sel Felaketleri, Yüzyılın En Büyük İklim Trajedilerinden Biridir

İSLAMABAD, 13 Ekim (Xinhua) -- Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman Çarşamba günü, Pakistan'daki yıkıcı sellerin, dünyanın bu yüzyılda tanık olduğu en büyük iklim trajedilerinden biri olduğunu söyledi.

İSLAMABAD, 13 Ekim (Xinhua) -- Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman Çarşamba günü, Pakistan'daki yıkıcı sellerin, dünyanın bu yüzyılda tanık olduğu en büyük iklim trajedilerinden biri olduğunu söyledi.

Pakistan'daki sellerden 1.700'den fazla kişi öldü, 33 milyondan fazla kişi etkilendi.

İklim bakanı, "Kurtarma çalışmaları şu an durdu, ancak hala herhangi bir ülkenin bugüne kadar gördüğü en uzun süreli yardım operasyonunu yürütüyoruz" dedi ve tahminen 20,6 milyon insanın hala yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bakan, Dünya Bankası'nın tahminine göre sellerin 40 milyar ABD dolarının üzerinde zarara yol açtığını, gerçek kayıp ve zararların ise tahmin edilenden çok daha fazla olmasından ve zamanla artmasından korktuğunu söyledi.

Rehman, ülkenin güneyindeki Sind ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde selin ardından 11 bölgenin sular altında olduğunu, bunun da insani yardımı çok zorlaştırdığını ve durumun vahim olduğunu aktardı.

Dokuz milyon akreden fazla bir alandaki ekili mahsulün zarar gördüğünü ve sular altında kaldığını, bunun 14,6 milyon insanı doğrudan bir gıda ve tarım krizinin eşiğine getireceğini belirten bakan, Pakistan'ın ihraç mahsullerinin neredeyse tamamının yok olduğunu ve hatta sel sonrası ülkenin gıda ithal etmek durumunda kalacağını bildirdi.

Rehman, iklim kaynaklı bu son seller nedeniyle Pakistan'da 15,4 milyon insanın daha yoksulluk sınırının altına düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından '15 doğru 15 yanlış ile Sosyal Konut Projesi' paylaşımı Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından '15 doğru 15 yanlış ile Sosyal Konut Projesi' paylaşımı Açıklaması Son dakika haberleri... Pakistan'da otobüste çıkan yangında can kaybı 18'e yükseldi Son dakika haberleri... Pakistan'da otobüste çıkan yangında can kaybı 18'e yükseldi Eskişehir haber | Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, İmran Han'ın 'ABD komplosu' iddialarına destek Eskişehir haber | Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, İmran Han'ın 'ABD komplosu' iddialarına destek
Kaynak: Xinhua

İklim Değişikliği, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan İklim Değişikliği Bakanı: Pakistan'daki Sel Felaketleri, Yüzyılın En Büyük İklim Trajedilerinden Biridir - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:30:50. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan İklim Değişikliği Bakanı: Pakistan'daki Sel Felaketleri, Yüzyılın En Büyük İklim Trajedilerinden Biridir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement