Pakistan Ticaret Bakanı: Komşularımızla İlişkileri Derinleştirmeye Kararlıyız

İSLAMABAD, 13 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar, Güney Asya ülkesi hükümetinin, bütün komşu ülkelerle siyasi, diplomatik ve ticari ilişkileri ilerletmeye kararlı olduğunu belirtti.

Kamar, Çarşamba günü İslamabad'da Ulusal Tek Pencere kavramı üzerine düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, "Orta Asya ile ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor ve her iki bölge de eski çağlardan beri ulusal ve uluslararası sınırlar üzerinde fikir, mal ve insan dolaşımından fayda gördü" dedi.

Bakan, Pakistan'ın, hükümetler ve halklar arası etkileşimi artırarak ve bölgesel ticaret ve bağlantılığın desteklenmesi için iyi bir ortam sağlayarak ilişkileri yeniden canlandırmaya istekli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığına göre Pakistan, Ulusal Tek Pencere kavramının uygulandığı az sayıdaki ülkeden biri.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticaret ve ulaştırma için ulusal tek pencerenin, sınır ötesi ticaretle uğraşan farklı paydaşlar arasında elektronik bilgi alışverişi için dijital bir platform sağlayan oturmuş bir kavram olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tek pencere, sınır ötesi ticaretle ilgili bütün süreçleri, prosedürleri, yönetmelik ve bilgi şartlarını dijitalleştiriyor, ayrıca gümrük beyannamesi ve ithalat izinleri, lisanslar, ihracat sertifikaları ile kağıtsız ve modern sınır ötesi ticaret ortamı sağlayan diğer belgeler gibi sınır ötesi ticaretle ilgili belgelerin elektronik olarak işlenmesine olanak sağlıyor" ifadesi yer aldı.