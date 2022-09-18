Pakistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Sürüyor - Son Dakika
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Pakistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Sürüyor

18.09.2022 16:35
Pakistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Sürüyor

İSLAMABAD, 18 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da sağlık yetkilileri Cumartesi günü, ülkede sel nedeniyle meydana gelen ve devam eden dang humması salgınında Pakistan'ın bazı bölgelerinde vaka artışının sürdüğünü açıkladı.

İSLAMABAD, 18 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da sağlık yetkilileri Cumartesi günü, ülkede sel nedeniyle meydana gelen ve devam eden dang humması salgınında Pakistan'ın bazı bölgelerinde vaka artışının sürdüğünü açıkladı. Hayber Pahtunhva eyaleti sağlık departmanı Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde toplam 350 yeni dang humması vakası bildirildiğini söyledi. Eyalette aktif vaka sayısı 1.241'e çıkarken bu yıl bildirilen toplam hasta sayısı 4.538'e ulaştı. Pencap eyaleti sağlık departmanının Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada ise doğudaki eyalette son 24 saat içinde 188 kişiye hastalık teşhisi konduğu bilgisi verildi. Pencap'ın Ravalpindi şehrinde 80 yeni hasta olduğu, onu 62 vakanın tespit edildiği eyaletin başkenti Lahore'un takip ettiği bildirildi. Eyalette bu yıl bildirilen toplam hasta sayısı 3.101'e ulaştı. Pakistanlı yetkililerin Cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göreyse, ülkenin başkenti İslamabad'da son 24 saat içinde 96 yeni vaka bildirildi. Şehirde 2022 yılındaki toplam vaka sayısı şu anda 1.331'e çıkmış durumda. Sindh eyaleti sağlık departmanının Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, güneydeki eyalette son 24 saat içinde 388 yeni vaka görüldüğü belirtildi. Eyaletteki toplam vaka sayısı bu yıl 5.203'e çıktı.

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Sürüyor - Son Dakika

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