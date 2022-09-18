Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.500'ün Üzerine Çıktı - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.500'ün Üzerine Çıktı

18.09.2022 16:15
Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.500'ün Üzerine Çıktı

İSLAMABAD, 18 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkede Haziran ortasında başlayan muson yağışları ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.545'e yükseldiği ve 12.860 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İSLAMABAD, 18 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkede Haziran ortasında başlayan muson yağışları ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.545'e yükseldiği ve 12.860 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun Cumartesi akşamı yayınladığı rapora göre, ülkedeki münferit yağmur ve sel olaylarında hayatını kaybedenler arasında 552 çocuk ve 315 kadın da bulunuyor.

Durumdan en kötü etkilenen ülkenin güneyindeki Sind eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 678 olurken, onu 306 kişinin öldüğü kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva ve 299 kişinin öldüğü güneybatıdaki Belucistan takip etti. Raporda 1.943.978 evin yok olduğu ve 943.909 hayvanın da telef olduğu bilgisi de paylaşıldı. Buna ek olarak bu mevsimde 12.735 kilometre yol ile 375 köprünün de zarar gördüğü kaydedildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, 81 bölgede 33.046.329 kişi de sellerden etkilendi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu, diğer hükümet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.500'ün Üzerine Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.500'ün Üzerine Çıktı - Son Dakika
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