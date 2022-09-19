Pakistan Başbakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütündeki Birçok İşbirliği Alanında Önemli Rol Oynuyor

İSLAMABAD, 19 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün (SCO) kurucu üyesi olarak Çin'in SCO'daki birçok işbirliği alanında önemli bir rol oynadığını söyledi. Pakistan Başbakanı Çin medyasına yakın zamanda verdiği yazılı röportajda, SCO'nun sosyo-ekonomik kalkınma gündeminin, örgütün kuruluşundan bu yana gittikçe daha kapsamlı hale geldiğini belirtti. Şerif, SCO üyelerinin yeni fırsatlara ve ortaya çıkan zorluklara karşılık olarak ticaret, ulaşım bağlantısı ve endüstriyel işbirliği gibi alanlarda inisiyatif aldıklarını kaydetti. Çin'in SCO içinde, bir SCO kalkınma bankasının kurulması ve Qingdao'daki Çin-SCO Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Sergi Alanı'nın kurulması da dahil olmak üzere birçok işbirliği alanında önemli rol oynadığını vurgulayan Şerif, Pakistan'ın tarımda en son teknolojilerin kullanımı konusunda Çin'in deneyiminden yararlanmak istediğini sözlerine ekledi. Başbakan, SCO çerçevesi altında aralarında Pakistan'ın da bulunduğu üye devletlerin, bölgesel barışın yanı sıra SCO bölgesinin ekonomik kalkınmasını sağlamak için güvenlik sorunlarını ele almak ve terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele etmek için ortak çabalar üstlendiğine işaret etti. İklim değişikliği konusunda ise Şerif, Pakistan ve Çin'in iklim değişikliği gündemine ilişkin benzer bakış açılarına sahip olduğunu ve iki tarafın ortak hedeflere ulaşmak için ikili ve çok taraflı düzeylerde yakın işbirliği yapmasını beklediklerini söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletindeki Karot Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: CTG/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) konusuna da değinen Şerif, BRI'nın amiral gemisi projesi olarak CPEC'nin zaten güçlü olan ikili ilişkiye ivme kazandırdığının altını çizdi. CPEC'nin erken sonuç aşamasının, Pakistan'ın altyapısını modernize etmesine, enerji sıkıntılarını gidermesine, pazarları üretim merkezleri ve limanlara bağlamasına ve yüksek kaliteli istihdam fırsatları yaratmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken Şerif, "Yüksek kaliteli kalkınmanın yeni bir aşamasına giren CPEC, sanayi, tarım, sosyo-ekonomik kalkınma, bilim ve teknoloji ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda Pakistan-Çin işbirliğinin potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edecek" dedi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nden (GSI) övgüyle bahseden Başbakan Şerif, Pakistan'ın ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu yansıtan GSI'yı memnuniyetle karşıladığını ve güç mücadelesi ve silahlanma yarışı yoluyla güvenliği maksimize eden ve sıfır toplamlı Soğuk Savaş zihniyetinin yerine işbirliğine dayalı ve sinerji odaklı yaklaşımları savunduğunu ifade etti. Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Xi'yi eski ve güvenilir bir dost olarak gördüğünü ve ona çok büyük saygı duyduğuna işaret eden Şerif, Çin'in istikrarlı gelişiminin ve liderliği altındaki birçok parlak başarısının Pakistan için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Şerif, "Çin'in en yakın dostlarından biri olarak, Çinli 'Demir Kardeşlerimizin' sevincini paylaşıyor ve onlara ulusal yenilenme yolculuğunda başarılar diliyoruz" dedi.