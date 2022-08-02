Pakistan'da Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Sellerde Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 478'e Ulaştı

İSLAMABAD, 2 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Salı günü, Pakistan genelinde son yedi haftadır muson yağmurlarının yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 478'e ulaştığını bildirdi. NDMA'nın yayınladığı istatistikler, şiddetli muson yağışları 14 Haziran'dan beri ülkeyi vururken yağmur bağlantılı olaylarda ayrıca 536 kişinin yaralandığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu gösterdi. 136 kişinin yaşamını yitirdiği, 13.535 evin kısmen veya tamamen yıkıldığı ve 13.000'den fazla canlı hayvanın telef olduğu Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaleti yağıştan en çok etkilenen bölgelerden biri olmayı sürdürüyor. Belucistan'daki şiddetli yağışlar ve sellerin yol açtığı can kayıplarından duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pazartesi günü federal ve eyaletlere bağlı kuruluşların eyalette insani yardım çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. "Belucistan'da selin yol açtığı yıkım tarif edilemez. Hükümet selden etkilenen insanlara yardımcı olmak için gece gündüz çalışıyor" diyen başbakan, selin etkilediği alanlardan kurtarılan insanlara gıda yardımı yapılmakta olduğunu sözlerine ekledi.