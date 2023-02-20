Kurtarma servisinden yapılan açıklamaya göre, otobüsteki talihsiz yolcular, bir düğüne katıldıktan sonra Pencap eyaletindeki Rawalpindi kentinden eyalet başkenti Lahor 'a geri dönüyorlardı.

İSLAMABAD, 20 Şubat (Xinhua) -- Pakistan 'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Chakwal bölgesinde Pazar gecesi bir otobüsün bir hendeğe düşmesi sonucu en az 12 yolcu öldü, 54 yolcu da yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 54 Yaralı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.