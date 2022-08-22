Pakistan'ın Güneyinde Cami Çatısı Çöktü, 7 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan medyasında çıkan haberlere göre Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin Khairpur ilçesinde Pazartesi günü bir caminin çatısının çökmesi sonucu en az yedi kişi öldü, yaklaşık 10 kişi de yaralandı.Haberlerde olayın Pazartesi sabahı erken saatlerde Khairpur ilçesinin Ahmadpur bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana geldiği ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin binanın enkazı altında mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma yetkilileri, evleri selden zarar gördüğü için camiye sığınmış bölge halkından oluşan kurbanların, trajik olay meydana geldiğinde cami içinde uyumakta olduklarını söyledi.Yetkililer, olayın ardından bölgeye ulaşan kurtarma görevlilerinin kurbanları yerel bir hastaneye naklettiğini söyledi.Bölgede son dört gündür devam eden şiddetli yağmur çok sayıda kazaya neden oldu.