Pakistan'da Muson Yağmurlarında 820 Kişi Yaşamını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Yağmurlarında 820 Kişi Yaşamını Kaybetti

23.08.2022 11:11
Pakistan'da Muson Yağmurlarında 820 Kişi Yaşamını Kaybetti

İSLAMABAD, 23 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan'da muson mevsiminin başladığı 14 Haziran'dan bu yana ülke genelinde meydana gelen kazalarda en az 820 kişinin öldüğünü, 1.315 kişinin ise yaralandığını söyledi.

İSLAMABAD, 23 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan'da muson mevsiminin başladığı 14 Haziran'dan bu yana ülke genelinde meydana gelen kazalarda en az 820 kişinin öldüğünü, 1.315 kişinin ise yaralandığını söyledi. Kurum, ölenler arasında, asıl olarak şiddetli muson yağmurlarının büyük zarara yol açtığı bölgelerde yaşayan 304 çocuk ve 178 kadının da bulunduğunu söyledi. Kurum, halen devam eden muson mevsiminden en fazla etkilenen bölgenin Pakistan'ın güneybatısında yer alan, çeşitli kazalarda 225 kişinin öldüğü, 95 kişinin ise yaralandığı Belucistan eyaleti olduğunu belirtti. Pakistan genelinde toplam yaklaşık 2.886,9 km uzunluğunda yol, 129 köprü ve 50 dükkan ani su baskınları yüzünden tahrip oldu. Pakistan'da yağmurlar nedeniyle 504.321 çiftlik hayvanının da öldüğü tahmin ediliyor. NDMA, diğer devlet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Pakistan Meteoroloji Departmanı'na göre şiddetli yağmurların Pakistan genelinde önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Yağmurlarında 820 Kişi Yaşamını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Muson Yağmurlarında 820 Kişi Yaşamını Kaybetti - Son Dakika
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