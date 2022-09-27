Pakistan'da Muson Yağmurlarında Ölü Sayısı 1.600'ü, Yaralı Sayısı 12.800'ü Aştı

İSLAMABAD, 27 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın (NDMA) Pazartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre, ülkede Haziran ayının ortalarından bu yana muson yağmurları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.638'e, yaralananların sayısıysa 12.865'e ulaştı. NDMA'nın yayınladığı bir rapora göre ülkede yağmur ya da sellerle bağlantılı ayrı ayrı kazalarda yaşamı yitirenlerin arasında 588 çocuk ve 332 kadın bulunuyor. Ülkenin güneyinde yer alan ve 747 kişinin hayatını kaybettiği Sind eyaleti en fazla etkilenen bölge olurken onu sırasıyla 323 ve 306 kişinin öldüğü güneybatıdaki Belucistan ve kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletleri takip ediyor. Rapora göre Pakistan'ın farklı kesimlerinde 2.049.532 ev tahrip olurken, 1.120.261 çiftlik hayvanı telef oldu. Selden 33.046.329 kişi ve 84 bölge etkilendi. Rapora göre sel sezonu boyunca 13.074 kilometrelik yol ve 410 köprü hasar gördü.