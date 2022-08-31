Çin Kızılhaç Derneği, Pakistan'da Selden Etkilenen İnsanlar İçin 300.000 ABD Doları Nakit Yardımda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Kızılhaç Derneği, Pakistan'da Selden Etkilenen İnsanlar İçin 300.000 ABD Doları Nakit Yardımda Bulundu

31.08.2022 23:23
Çin Kızılhaç Derneği, Pakistan'da Selden Etkilenen İnsanlar İçin 300.000 ABD Doları Nakit Yardımda Bulundu

İSLAMABAD, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin Pakistan Kızılayı'na yaptığı 300.000 ABD doları tutarındaki acil nakit yardımın teslim töreni Salı gecesi İslamabad'da gerçekleştirildi.

İSLAMABAD, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin Pakistan Kızılayı'na yaptığı 300.000 ABD doları tutarındaki acil nakit yardımın teslim töreni Salı gecesi İslamabad'da gerçekleştirildi. Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong, Çin Kızılhaçı adına Pakistan'da son dönemde sellerden etkilenenlere yardım edilmesi için bağışı teslim etti. Törende konuşan Nong, Çin-Pakistan arasındaki kuvvetli kardeşliğin refah ve kederi paylaştığını belirterek, Çin hükümetinin Pakistan'a 25.000 çadır ve diğer insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere 100 milyon yuan (14,5 milyon ABD doları) değerinde bir yardım paketi sağlamaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

Çinli Büyükelçi, buna ek olarak Çin hükümetinin Pakistan'ın afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını da destekleyeceğini ve afetlere hazırlık ile afetlerin etkisinin azaltılması konusunda ikili işbirliğini destekleyeceğini de ifade etti. Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Abrarur Hak da Çin Kızılhaçı'nın yanı sıra Çin hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti ve Çin'in her zaman Pakistan'a ilk yardım elini uzatanlar arasında bulunduğunu kaydetti. Pakistan'ın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Zahra Baloch da ülkenin an itibariyle şimdiye kadarki en kötü sellerle karşı karşıya olduğunu ve Çin'in bir kez daha zor zamanında Pakistan'a çokça ihtiyaç duyduğu yardımı ulaştırdığını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Salı günü yaptığı açıklamada ülkeyi sarsan selin "tarihin en kötüsü" olduğunu belirterek uluslararası topluma selin vurduğu insanların rehabilitasyonuna destek olmak için maksimum desteği gösterme çağrısında bulunmuştu. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Pakistan'da Haziran ayı ortasında başlayan bu yılki muson mevsimi yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 1.162 olduğu ve 3.554 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı ABD, selden etkilenen Pakistan'a 30 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı ABD, selden etkilenen Pakistan'a 30 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Kızılhaç Derneği, Pakistan'da Selden Etkilenen İnsanlar İçin 300.000 ABD Doları Nakit Yardımda Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 23:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Kızılhaç Derneği, Pakistan'da Selden Etkilenen İnsanlar İçin 300.000 ABD Doları Nakit Yardımda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement