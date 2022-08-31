Çin Kızılhaç Derneği, Pakistan'da Selden Etkilenen İnsanlar İçin 300.000 ABD Doları Nakit Yardımda Bulundu

İSLAMABAD, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin Pakistan Kızılayı'na yaptığı 300.000 ABD doları tutarındaki acil nakit yardımın teslim töreni Salı gecesi İslamabad'da gerçekleştirildi. Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong, Çin Kızılhaçı adına Pakistan'da son dönemde sellerden etkilenenlere yardım edilmesi için bağışı teslim etti. Törende konuşan Nong, Çin-Pakistan arasındaki kuvvetli kardeşliğin refah ve kederi paylaştığını belirterek, Çin hükümetinin Pakistan'a 25.000 çadır ve diğer insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere 100 milyon yuan (14,5 milyon ABD doları) değerinde bir yardım paketi sağlamaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

Çinli Büyükelçi, buna ek olarak Çin hükümetinin Pakistan'ın afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını da destekleyeceğini ve afetlere hazırlık ile afetlerin etkisinin azaltılması konusunda ikili işbirliğini destekleyeceğini de ifade etti. Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Abrarur Hak da Çin Kızılhaçı'nın yanı sıra Çin hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti ve Çin'in her zaman Pakistan'a ilk yardım elini uzatanlar arasında bulunduğunu kaydetti. Pakistan'ın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Zahra Baloch da ülkenin an itibariyle şimdiye kadarki en kötü sellerle karşı karşıya olduğunu ve Çin'in bir kez daha zor zamanında Pakistan'a çokça ihtiyaç duyduğu yardımı ulaştırdığını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Salı günü yaptığı açıklamada ülkeyi sarsan selin "tarihin en kötüsü" olduğunu belirterek uluslararası topluma selin vurduğu insanların rehabilitasyonuna destek olmak için maksimum desteği gösterme çağrısında bulunmuştu. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Pakistan'da Haziran ayı ortasında başlayan bu yılki muson mevsimi yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 1.162 olduğu ve 3.554 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.