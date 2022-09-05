Pakistan Dışişleri Bakanı, Selden Etkilenenlere Yardım Eden Çin'e Teşekkür Etti

İSLAMABAD, 5 Eylül (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan'da selden etkilenenlere yaptıkları yardımlar için Çin'e teşekkür etti. Zerdari, Cumartesi gecesi paylaştığı Twitter mesajında, "Pakistan'da selden etkilenenlere yaptıkları ek 300 milyon yuanlık (yaklaşık 43,5 milyon ABD doları) yardım için Çin liderleri ve halkına en derin şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Çin hükümeti ve şirketleri, Pakistan'daki sel felaketinin şiddetlenmesinden bu yana bu ülkeye afet yardımında bulunuyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın Cumartesi günü açıkladığı son verilere göre, ülkede Haziran ayının ortalarından bu yana muson yağmurları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.290'a, yaralananların sayısıysa 12.588'e ulaştı. Zerdari, "Bu, böylesi zor zamanlarda gücü kanıtlanan, eşsiz ilişkimizin diğer bir göstergesidir" dedi.