Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu - Son Dakika
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Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

07.09.2022 11:10
Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

İSLAMABAD, 7 Eylül (Xinhua) - Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nevşera bölgesi yakın zamanda muson sezonunun şiddetli yağışlarının yol açtığı ani sellerden en fazla etkilenen yer oldu.

İSLAMABAD, 7 Eylül (Xinhua) - Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nevşera bölgesi yakın zamanda muson sezonunun şiddetli yağışlarının yol açtığı ani sellerden en fazla etkilenen yer oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) göre Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla, ülkede Haziran ayının ortalarından bu yana muson yağmurları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.325'e, yaralananların sayısıysa 12.703'e ulaştı.

Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında kısmen zarar görmüş bir evde bir kız çocuğu görülüyor, 6 E ylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarının ardından sel sularındaki büyükbaş hayvanlar görülüyor, 6 E ylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında yıkılan evinin enkazını kaldıran bir kişi görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında yıkılan evinin yanında oturan bir kişi görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında yıkılmış bir bina görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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