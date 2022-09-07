İSLAMABAD, 7 Eylül (Xinhua) - Pakistan 'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nevşera bölgesi yakın zamanda muson sezonunun şiddetli yağışlarının yol açtığı ani sellerden en fazla etkilenen yer oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) göre Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla, ülkede Haziran ayının ortalarından bu yana muson yağmurları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.325'e, yaralananların sayısıysa 12.703'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu - Son Dakika

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