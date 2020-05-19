İslamabad'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yalnızca ülkedeki resmi kurum temsilcilerinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni düzenlendi

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan törene Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'un yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan Koordinatörlüğü, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı temsilcileri ile büyükelçilik personeli katıldı.

Büyükelçilik İkinci Katibi Enes Maboçoğlu, burada yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nde yaşayan halkın gelecekten umudunu kestiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a adımını atarak halkın beklediği umut ışığı ve lider olduğunu söyledi.

Kurtuluş ateşinin 19 Mayıs 1919'dan itibaren bütün Anadolu'yu sardığını ifade eden Maboçoğlu, "19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. 19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır." diye konuştu.

Büyükelçi Yurdakul, konuşmanın ardından tören alanındaki Atatürk büstüne çiçek bıraktı.