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İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı - Son Dakika

İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı

03.12.2021 18:40
İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı.

Cinnah Kongre Merkezi'nin açık alanında düzenlenen festivale şehir genelindeki 100'ün üzerinde kafe ve restoran katıldı.

Ünlü şarkıcıların konser de vereceği festivalde işletmeciler, dünyanın çeşitli mutfaklarından lezzetleri katılımcılar için hazırladı.

Festivalde İslamabad'daki Türk işletmeciler de hazır bulundu.

Hasene Gıda Limited Şirketi Başkanı Mükremin Karpuzcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlılara poğaça, açma, Türk döneri ve baklavasını tanıttıklarını belirterek, talepten memnun olduklarını söyledi.

Bugün başlayan festivalin 5 Aralık'ta sona ermesi bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı - Son Dakika
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