- İslamabad'da İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü protesto edildi - Son Dakika

- İslamabad'da İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü protesto edildi

İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bayram namazından sonra toplanan Müslümanlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı yapmadan gerçekleştirdiği acımasız saldırılarına dünya genelindeki Müslümanlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bayram namazından sonra bir araya gelen Müslümanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi. Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma ifadelerinin yer aldığı pankartları taşırken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan can kaybı sayısı 83, yaralı sayısı ise 487'ye yükseldi.