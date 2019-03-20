İslamabad'da Polis ve Parti Çalışanları Arasında Arbede

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Halk Partisi çalışanları ve polis arasında yaşanan arbedede 6 polis yaralanırken çok sayıda parti çalışanı gözaltına alındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Halk Partisi çalışanları ve polis arasında yaşanan arbedede 6 polis yaralanırken çok sayıda parti çalışanı gözaltına alındı.



Pakistan'ın başkenti İslamabad'da haklarındaki soruşturma kapsamında Ulusal Hesap Verme Bürosu'na gelen Pakistan Halk Partisi (PPP) Başkanı Bilawal Bhutto Zardari ve eski Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'yi karşılamak isteyen parti çalışanları ile polis arasında arbede çıktı. Polisin yaptığı açıklamada, arbedede 6 polisin yaralandığı, düzinelerce parti çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.



PPP Sözcüsü Qamar Zaman Kaira yaptığı açıklamada, 200'e yakın parti çalışanının gözaltına alındığını, 50 çalışanın ise kayıp olduğunu bildirdi.



Liderlerini ağırlamak için toplanan işçilerin, Nadra Chowk'ta onları durdurmaya çalışan polis memurlarına taş attıkları iddia ediliyor.



Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ile babası, eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de aynı soruşturma kapsamında yolsuzlukla suçlanıyor. - İSLAMABAD

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi

Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti

Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti

Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı