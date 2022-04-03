İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi - Son Dakika
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İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi

03.04.2022 12:42

AA Muhabirinin anonsu Başbakan Han'ın destekçilerinin sloganları Muhalefet destekçilerinin sloganları Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi.

AA Muhabirinin anonsu

Başbakan Han'ın destekçilerinin sloganları

Muhalefet destekçilerinin sloganları Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclisi önünde destek gösterisinde bulundu. Güvensizlik oylamasının reddedilmesini protesto eden muhalefet destekçileri ise parlamento önünde hükümet karşıtı sloganlar attı.

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Muhalefet, Başbakan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi - Son Dakika
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