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Başbakan Han'ın destekçilerinin sloganları
Muhalefet destekçilerinin sloganları Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclisi önünde destek gösterisinde bulundu. Güvensizlik oylamasının reddedilmesini protesto eden muhalefet destekçileri ise parlamento önünde hükümet karşıtı sloganlar attı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi - Son Dakika