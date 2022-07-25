Şiddetli yağış sonrası yolda biriken sular
Trafiğin aksaması İSLAMABAD - Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA
Pakistan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSLAMABAD - Pakistan'da etkili muson yağmurları - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.