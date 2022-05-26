İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting - Son Dakika
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İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting

26.05.2022 08:07

İmran Han yanlılarının bekleyişi İmran Han'ın konteyner üzerinde destekçilerine seslenmesi Grubun dağılması Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirilmesinin ardından destekçilerine nakliye konteynerinin üzerinden seslendi.

İmran Han yanlılarının bekleyişi

İmran Han'ın konteyner üzerinde destekçilerine seslenmesi

Grubun dağılması Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirilmesinin ardından destekçilerine nakliye konteynerinin üzerinden seslendi. Dün yaşanan protestolara Pakistan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuş, göstericiler barikatları kırarak İslamabad'daki miting alanına ulaşmaya çalışmıştı.

İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting
İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting
İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting
İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Miting, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting - Son Dakika
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