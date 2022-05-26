İmran Han yanlılarının bekleyişi
İmran Han'ın konteyner üzerinde destekçilerine seslenmesi
Grubun dağılması Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirilmesinin ardından destekçilerine nakliye konteynerinin üzerinden seslendi. Dün yaşanan protestolara Pakistan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuş, göstericiler barikatları kırarak İslamabad'daki miting alanına ulaşmaya çalışmıştı.
Son Dakika › Güncel › İSLAMABAD - Pakistan'da İmran Han'dan mobil miting - Son Dakika