İSLAMABAD - Pakistan'dan Malezya ve Türkiye ile medya iş birliğinin geliştirilmesi vurgusu - Son Dakika

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin; Pakistan, Malezya ve Türkiye arasındaki medya iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Hüseyin, üç ülke arasında oluşturulması planlanan ortak televizyon kanalı, medya iş birliğinin geliştirilmesi ve Pakistan ile Türkiye arasında ortak dizi çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hüseyin, 3 ülke arasında ortak televizyon kanalı kurulması fikrinin, liderlerin birkaç sene önce buluşmasıyla gündeme geldiğini anımsattı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında İslamabad'da görüştüğünü belirten Hüseyin, medya ortaklığı ile ilgili üç ülkenin tekrar bir araya gelmesini ele aldıklarını aktardı.

Dijital platformun çerçevesini oluşturmak için üç ay içinde çalışmaların başlamasını umduğunu vurgulayan Hüseyin, bunun ardından söz konusu platformu tam zamanlı bir televizyon kanalına dönüştüreceklerini kaydetti.

Hüseyin, "(Dijital platform) Çerçeve oluştuktan sonra biz bu girişimi 3 ay içinde gerçeğe dönüştürebiliriz." diye konuştu.

"Üç ülke ortak dizi ve filmler yapmalı"

Hüseyin, Türkiye ve Pakistan'ın ortak dizi çalışmalarına değinerek bunu "harika bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Malezya'nın da bu projelere dahil olması gerektiğine dikkati çeken Hüseyin, "Üç ülke daha çok dizi ve film üretmek için bir araya gelmeliyiz." dedi.

Hüseyin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin iktidara gelmesinin ardından Hindistan'da aşırılıkçılığı konu alan filmlerin çekildiğine işaret ederek Pakistan karşıtı algı üretildiğini söyledi.

"Türkler bölgede büyük etkiye sahip"

Türklerin bölgede büyük etkiye sahip olduğuna işaret eden Hüseyin, "Türk tarihi çok zengin ve Müslümanlar olarak biz bunun bir parçası olduğumuzu hissediyoruz. Alt kıtadaki Müslümanlar Türkler ile çok özel bağlara sahip." dedi.

Hüseyin, üç ülke arasındaki iş birliğinin daha fazla kapı açacağına vurgu yaparak bu iş birliğinin sadece Türkiye, Pakistan ve Malezya'ya değil dünyanın geri kalanı için de önemli olacağını kaydetti.