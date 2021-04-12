İSLAMABAD - Pakistan halkı yaklaşan ramazana Kovid-19 salgınının gölgesinde hazırlanıyor - Son Dakika

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Pakistan'da Müslümanlar, yaklaşan ramazan için son hazırlıklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde tamamlıyor.

Kovid-19 vakalarında üçüncü dalganın yaşandığı ülkede çok sayıda din adamı, ramazanda vatandaşlardan salgınla ilgili tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Camiler ve dini mekanlarda ise ramazan öncesi temizlik çalışmaları yapıldı.

Ülkede ramazanın ne zaman başlayacağına, bu akşam hilalin durumuna göre karar verilecek.

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da vatandaşlar, şehrin çeşitli bölgelerinde kurulu pazarlara ramazan öncesi alışverişleri için akın etti. Şehrin en büyük pazarı İtvar Pazar'ı dolduran vatandaşlar, ilk sahur öncesi son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Vatandaşlar hurma, pirinç, nohut, un ve kuru yemişlere yoğun ilgi gösterdi.

Kovid-19 vakalarının 725 bini aştığı Pakistan'da, salgın dolayısıyla şimdiye kadar 15 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

"Kovid-19 tüm dünyayı etkiledi"

İtvar Pazar'da yıllardır çalıştığını belirten Adnan Haydar, yaklaşmakta olan ramazan dolayısıyla tüm Müslüman ülkelerin ramazanını kutladığını belirtti.

Haydar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyanın ekonomik yönden hasar aldığına dikkati çekerek, Pakistan'ın bundan daha çok etkilendiğini söyledi.

Hükümetin, vatandaşların dışarı çıkmasını engellemesinin satışlarını düşürdüğünü ifade eden Haydar, "Dualarımız tüm dünyanın Kovid-19'dan kurtulması yönünde. Allah Müslümanlara kolaylık versin." dedi.

Haydar, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliğe de değinerek, iki ülkenin çok iyi dost olduğunu kaydetti.

"İşlerimizde artış var"

İtvar Pazar'da yaklaşık 10 yıldır çalışan Mehtap Kayyum ise ramazanın yaklaşmasıyla işlerinde artışlar olduğunu söyledi.

Kayyum, hurma, kuru kayısı ve kuru incir gibi çeşitli ürünler sattığını ifade ederek, ramazan için iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

"Fiyatlar pahalı"

Pazar esnafından Adil Han ise kuru gıda ve kuru yemiş satışı yaptığını belirterek, yaklaşan ramazan dolayısıyla pirinç, nohut ve mısır unu gibi ürünlerin satışlarında artışlar olduğunu belirtti.

Öte yandan pazarda alışveriş yapan Bilaval Han, ramazan sebebiyle erzak satın almaya geldiğini ifade ederek, pazarda birçok şeyin bulunduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Han, "(Kovid-19 dolayısıyla) Ülkelerin durumları pek iyi değil. Allah tüm Müslüman ülkelere kolaylıklar versin." dedi.