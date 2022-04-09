İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi - Son Dakika
Üye Girişi

İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi

09.04.2022 22:55

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının hemen öncesinde Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser istifa etti.

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının hemen öncesinde Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser istifa etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meclisi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplandı.

Ancak oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa etti.

Meclis oturumunu, güvensizlik oylaması için bastıran muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetecek.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

Meclis üstünlüğü muhalefete geçmişti

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti.

İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi
İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi
İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi

YORUMLAR
500
Pakistan Meclis Başkanı hükümetle ilgili güvensizlik oylaması öncesi istifa etti Pakistan Meclis Başkanı hükümetle ilgili güvensizlik oylaması öncesi istifa etti Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi Son dakika haber... Pakistan Başbakanı, mahkemenin gensoru kararının hayal kırıklığı olduğunu söyledi Son dakika haberi | Pakistan'da muhalefet partilerinden Anayasa Mahkemesi'nin kararına destek gösterisi Son dakika haberi | Pakistan'da muhalefet partilerinden Anayasa Mahkemesi'nin kararına destek gösterisi

Meclis Başkanı, Pakistan, Başbakan, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
22:02 İBB'nin Ramazan etkinliklerinde söylenen şarkı eleştiri aldı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 23:12:40. #1.12#
SON DAKİKA: İSLAMABAD - Pakistan Meclis Başkanı Kayser'in güvensizlik oylaması öncesi istifa etmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement